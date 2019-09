Fitzpatrick permet au Drakkar de récolter un point

Les multiples prouesses du gardien de but Lucas Fitzpatrick ont permis au Drakkar de récolter un point au classement, dimanche après-midi, quand il s’est incliné 1-0, en surtemps, devant le Phoenix de Sherbrooke.

En quête d’un deuxième gain de suite à l’étranger, les membres de l’équipage ont perdu le match, mais doivent une fière chandelle à leur cerbère de 19 ans, qui a été fumant devant sa cage.

Fitzpatrick a été magistral dans la cause perdante. Confronté à un barrage de 40 lancers, le numéro 1 a excellé du début jusqu’à la toute fin en plus de stopper Samuel Poulin, sur un tir de punition, avec 14 secondes à jouer en troisième période.

Unique filet

Le défenseur américain Gregory Kreutzer a finalement solutionné son énigme avec l’unique filet de la rencontre marqué alors qu’il ne restait que 65 secondes à écouler à la période de surtemps. Il a habilement fait dévier une passe de son coéquipier Alex-Olivier Voyer.

Après un départ modeste, les vikings du navire ont été plus impliqués et menaçants dans le dernier droit de la rencontre, mais ont aussi fait face à un gardien de but (Thomas Sigouin) en grande forme avec 30 arrêts.

« Il (Fitzpatrick) a été extraordinaire. Il a été de loin le meilleur joueur des deux équipes sur la patinoire. C’est dommage, car il y a d’autres joueurs qu’on voudrait voir s’impliquer de la sorte », a commenté le pilote Jon Goyens.

Les visiteurs ont raté une belle occasion, en troisième période, quand ils ont bénéficié d’un jeu de puissance de deux joueurs. « Notre avantage numérique a beaucoup trop tardé avec la rondelle. Il n’y avait pas assez de situation d’urgence et il aurait fallu se montrer beaucoup plus intense », a reconnu le dirigeant, qui dresse tout de même un bilan positif de cette récolte de trois points sur une possibilité de quatre à l’étranger.

En vitesse

Le Drakkar a perdu les services du défenseur de 20 ans Keenan MacIsaac tôt en première période…Le vétéran Gabriel Proulx est venu prêter main-forte à la brigade et a bien fait…De retour à la maison, le Drakkar entreprendra une série de quatre parties à domicile, mercredi soir, quand il recevra la visite des Tigres de Victoriaville au centre Henry-Leonard.