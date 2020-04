Finies les données sur le nombre de personnes guéries dans la région

La Direction de la santé publique de la Côte-Nord ne dévoilera plus les données régionales sur le nombre de personnes rétablies après avoir été infectées par la COVID-19, a appris le journal Le Manic vendredi.

La veille, le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil à la santé publique, avait révélé, lors d’un point de presse, que plus de la moitié des 101 Nord-Côtiers contaminés depuis le 24 mars, date du premier cas, étaient aujourd’hui guéris. Dans les faits, 57 personnes étaient dans cette situation en date du jeudi 16 avril.

Or, tout juste après l’activité médiatique tenue par visioconférence, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord était avisé qu’il n’était pas autorisé à diffuser cette information et que seules les données provinciales sur les rétablissements devaient être dévoilées.

Fait à noter, vendredi, trois nouveaux cas positifs ont été observés dans la région, portant leur nombre à 104. Depuis une dizaine de jours, tous les nouvelles personnes infectées habitent la MRC de Sept-Rivières, qui comptait hier 82 cas depuis le début de la crise. Une bonne partie d’entre eux sont en lien avec le foyer d’infection au pénitencier de Port-Cartier.