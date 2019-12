Fillactive : Karoline Gilbert fera bouger les filles de l’école Jean-du-Nord

Fillactive fera encore bouger la population étudiante féminine cette année à l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles. Le choix de l’ambassadrice pour l’année scolaire 2019-2020 s’est arrêté sur l’énergique Karoline Gilbert.

« Pourquoi Karoline? C’est quelqu’un qui pourra faire bouger les filles différemment », souligne Karine Lachance, une des personnes qui assure la continuité du mouvement cette année à l’école Jean-du-Nord. Elle compte aussi sur le soutien de sa collègue technicienne en travail social, Melly Rioux, ainsi que de la directrice adjointe, Sarah Miville-Fournier.

Fillactive a pour objectif de faire bouger les filles qui sont au secondaire, lors d’une étape où elles sont actives. « Il y a juste 10% des jeunes filles qui le sont assez selon ce qui est recommandé », ajoute Mme Lachance. « On veut leur faire découvrir des manières de bouger le plus possible. Tout le monde peut trouver son sport ».

La gente féminine de l’école Jean-du-Nord, du secondaire 1 à 3, ainsi que celles en adaptation, aura l’occasion de participer à différentes activités. Parmi celles-ci, une Tabata le 17 décembre, animée par l’ambassadrice Karoline Gilbert. Les responsables planifient aussi une séance de yoga à la fin de la deuxième étape, question d’extirper le stress des étudiantes avant la période d’examens.

Grâce à Caroline Dignard du CISSSS Côte-Nord pour le volet école en santé et à Jessie Tanguay de Loisir et Sport Côte-Nord, l’école Jean-du-Nord pourrait bénéficier d’un montant pour se rendre à Québec en mai pour le rassemblement provincial de Fillactive.