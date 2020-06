Fido et Dumbo s’occupent de la livraison dans la classe de Mme Mélanie

L’enseignement en classe est bien différent depuis le retour à l’école avec les mesures en place, particulièrement la distanciation physique de deux mètres. Le personnel doit faire des pieds et des mains pour s’adapter. Mme Mélanie, enseignante à l’école Marie-Immaculée de Sept-Îles, a trouvé une façon bien originale et amusante pour interagir avec les neuf élèves de sa classe de 5e année du primaire.

Un élève doit remettre son travail à Mme Mélanie? Pas de problème depuis la semaine passée. Fido s’en occupe, et depuis lundi Dumbo peut en faire autant.

Fido, c’est une voiture téléguidée, à laquelle a été ajouté un panier. Dumbo, c’est le même concept, mais à partir d’un aspirateur. Les élèves y déposent leur travail, que pourra photographier Mélanie Vaillancourt lorsqu’il sera rendu à destination. Elle le transfèrera sur son ordinateur pour en faire la correction et assurer un suivi avec les jeunes.

« L’idée m’est venue suite à un sentiment d’insatisfaction quant à la qualité de l’enseignement que je pouvais offrir à mes élèves due à la contrainte de la distanciation physique. L’enseignement, c’est quelque chose de dynamique, en ce sens qu’autant les élèves que l’enseignante ont besoin d’une rétroaction pour que ce soit constructif. La rétroaction, c’est l’évaluation formative et/ou sommative », a mentionné Mme Mélanie.

Un tas d’idées

Avant d’en arriver à Fido et Dumbo, quelques idées avaient été essayées ou proposées : une affiche et un crayon à encre effaçable, mais très limitées comme possibilités, un plexiglass pour permettre aux élèves de venir au bureau de l’enseignante, mais difficile à gérer puisque les élèves doivent rester assis à leur place afin de respecter la distanciation de deux mètres.

« C’est petit une classe! Ça me désolait de les entendre me dire qu’ils avaient terminé leur composition, par exemple, et ne pas pouvoir lire ce qu’ils avaient écrit. C’est exigeant pour la plupart des élèves d’écrire un texte en respectant la panoplie de consignes. Selon moi, faire lire son texte fait partie du processus de création. C’est gratifiant pour l’auteur. Un matin, à la blague, je leur ai proposé l’idée d’installer un système de poulies au plafond. Les enfants proposaient plusieurs solutions pour que ledit système soit fonctionnel. Nous nous voyions déjà riches et célèbres avec la commercialisation de notre invention! Les élèves se sont même imaginés en entrevue à l’émission Salut Bonjour et j’étais devenue leur manager! », a raconté celle qui enseigne depuis vingt ans.

Après discussion, l’idée d’utiliser une voiture téléguidée pour faire les échanges sans contact a surgi. « Quelques élèves ont proposé de prêter leur bolide. J’ai obtenu l’autorisation de la direction et des parents des élèves concernés pour aller de l’avant et, dès le lendemain, un élève est arrivé en classe avec son bolide modifié avec l’aide d’une éducatrice du service de garde », a précisé Mme Mélanie.

Le concept a été un succès dès la première livraison, un message livré à l’enseignante dans le local en face, une expérience qui a suscité le rire chez les jeunes et les enseignantes. Cette idée, les élèves l’adorent. « C’est cool et amusant. Ça nous aide à ne pas nous toucher et ça nous donne le sourire », a exprimé Lorélie.

« Les enfants se sentent très impliqués. Ils ont aussi proposé de faire une vidéo pour partager notre idée. La réponse du public a été plus que positive », a renchéri Mme Vaillancourt.

En date de lundi matin, la vidéo avait été vue plus de 9 500 fois.

Une idée qui fera certainement du chemin dans d’autres classes et écoles!

Vidéo du concept en action ICI