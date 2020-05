Feu de forêt au Lac Daigle : près de 77 hectares affectés

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) indique sur son site Internet que l’incendie dans le secteur du Lac Daigle, à Sept-Îles, est contenu maintenant contenu. Quatre avions-citernes, deux hélicoptères et des pompiers forestiers ont été déployés pour combattre le feu qui s’est déclaré en avant-midi le 20 mai. La Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles a participé au travail en offrant un support pour approvisionner en eau.

Le brasier a touché 76,8 hectares selon ce qui a été estimé. Il s’agit d’un des plus importants feux en 2020 au Québec pour la SOPFEU, qui a enregistré 219 incendies pour 228,9 hectares affectés (données au 20 mai, 17h).

Le feu a touché une bonne superficie, a laissé savoir Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU Côte-Nord. L’incendie en forêt dans le secteur du lac Daigle serait de « cause humaine et non de la foudre ».

Autre feu

Comme si la SOPFEU et la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles n’en avaient pas assez avec cette incendie déclarée plu tôt en journée, ils ont eu à en éteindre un autre derrière la rue Holliday en milieu d’après-midi.