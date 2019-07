Festival de la Famille : une programmation pour plaire à tous

Le Festival de la Famille arrive à grand pas. La fête se passera du 18 au 21 juillet. Le nouveau directeur de l’événement, Luc Picard, est confiant que la programmation plaira autant à la population qu’aux visiteurs qui franchiront les portes durant ces quatre journées bien remplies.

En plus d’être le directeur, Luc Picard est également responsable du volet musical. Il n’y est pas allé de main morte avec la programmation de cette 21e édition. À tous les soirs, un spectacle d’artistes de renom aura lieu sous le chapiteau. Sans oublier les activités familiales en journée, qui feront sourire les enfants, les sportifs et les visiteurs, en souhaitant que la température soit aussi clémente que l’année dernière.

«L’an dernier, on a eu du beau temps pour les quatre jours, on espère que ce sera encore le cas cette année. C’est certain que la température a de l’impact sur les visiteurs», mentionne Luc Picard.

Un vent de fraîcheur

Depuis deux ans, le comité du festival tente d’avoir une programmation musicale qui compte sur des artistes connus, qui feront le bonheur du plus grand nombre de gens.

«Côté musical, ça fait deux ans qu’on a quand même une grosse programmation. Il y a eu une bonne année pour le 15e, mais après on a noté une baisse. Il a fallu s’ajuster pour que le festival survive», explique M. Picard.

Le jeudi soir, Martin Deschamps et Breen LeBoeuf ouvriront les festivités avec un show de rock québécois, en hommage à Offenbach. Le vendredi soir, ce sera au tour du Britishow, où vous pourrez voir à l’œuvre Yvan Pedneault, Jérôme Couture, Pascal Dufour et Renée Wilkin. Pour ce qui est du samedi, Paul Daraîche sera sur scène, avant de laisser la place au groupe Salebarbes, composé des frères Jonathan et Éloi Painchaud, Jean-François Breau, George Belliveau et Kevin McIntyre. Toutes ces soirées se termineront pour le groupe Gimmy 4, qui continuera à faire danser les couche-tard.

Une fête familiale

Les enfants ne sont vraiment pas oubliés lors de ces quatre jours de festivités. Il y aura des jeux gonflables, des spectacles, un concours amateur, du maquillage et des amuseurs publics.

Les sportifs seront également comblés avec la course du samedi matin, les tournois de volleyball et de fer, sans oublier la visite de l’homme fort Hugo Girard.

Le spectacle acrobatique aérien est de retour cette année, avec de nouvelles figures. Sans oublier les magnifiques feux d’artifice qui éclaireront le ciel vendredi soir et la messe du dimanche matin. Le Festival de la Famille c’est pour les petits et les grands, adeptes du sport comme de la culture.