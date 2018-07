Le Festival de la Famille accueille des gros noms

Crédit photo : Bobby Boucher

Le Festival de la Famille de Havre-Saint-Pierre a décidé d’inviter des gros noms québécois pour sa 20e édition. Guylaine Tanguay, Jonathan Painchaud et Bodh’aktan seront les principales têtes d’affiches, du 19 au 22 juillet.

C’est la première année où des groupes «populaires» sont invités à venir jouer au festival. La musique était auparavant assurée par des «bands de cover».

La chanteuse country Guylaine Tanguay ouvrira la soirée du samedi 21 juillet à 20h00. Elle sera suivie à 22h00 par le chanteur pop-rock madelinot Jonathan Painchaud.

Le groupe québécois de rock celtique Bodh’aktan occupera la scène le vendredi soir à 22h00, immédiatement après le traditionnel spectacle pyro-musical sur mer.

Luc Picard, responsable de la technique du Festival de la Famille, remarque que le concepteur des feux d’artifice semble toujours en mettre de plus en plus.

«À toutes les années, le monde est surpris du spectacle. C’est vraiment populaire au niveau des festivaliers», affirme-t-il.

La soirée thématique Redneck du jeudi 19 juillet sera l’occasion pour le groupe local Rötis de pörc de venir jouer des chansons rock des années 60 et 70. Les spectateurs sont invités à se déguiser pour cette soirée réservée aux 18 ans et plus.

Le groupe rétro Round the Clock assurera quant à lui les fins de soirées des jeudi, vendredi et samedi.

Spectacle aérien acrobatique

Le coût des billets a été ajusté pour permettre d’attirer des artistes reconnus. Des bracelets pour la fin de semaine sont en vente dans les commerces locaux, jusqu’au mercredi 18 juillet, au coût de 40$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants.

«On essaye d’en mettre un peu plus, d’en rajouter à toutes les années. Donc c’est sûr que les frais augmentent», explique Luc Picard.

L’achat d’un forfait à 40$ donne d’ailleurs la chance de gagner un des cinq tours d’avion avec Aviation MH. La compagnie de Rivière-du-Loup en mettra plein la vue le dimanche après-midi, avec un spectacle aérien acrobatique.

De l’animation et des activités familiales sont offertes en journée les vendredi, samedi et dimanche. Le spectacle pour enfants «Rue de cirque» aura lieu le vendredi à 13h00. Des activités de paddleboard seront offertes par l’entreprise Les Vagues – Loisirs Marins.

Les tournois de volleyball et de mini-volley seront de retour. Les intéressés peuvent s’y inscrire en contactant Lucie Boudreau (418-538-4871) ou Marie-Pier Parisée (418-538-4944).

La programmation et la tarification détaillée sont disponibles sur la page Facebook du festival.