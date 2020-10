Fermeture à venir d’une partie de la rue des Campeurs

Durant la séance du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles du 13 octobre, il a été annoncé qu’un bout de la rue des Campeurs serait fermé d’ici un an.

La Ville s’est entendue avec les propriétaires du secteur pour faire l’acquisition des terrains. Le secteur est à risque en raison de l’érosion. La Ville acquiert onze terrains, dont quatre avec des bâtiments. Il en coûtera 115 500 $ à la Ville pour l’acquisition des terrains.

Selon le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, à la suite de l’acquisition des terrains, la Ville pourra procéder à la démolition des bâtiments et à la désinfection sur chacun des terrains en plus du retrait des services publics comme l’électricité. Les travaux devraient débuter au mois de mai ou juin 2021 pour être terminés en septembre.

Pour le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, il s’agit de la meilleure solution dans les circonstances. Comme il le mentionne, il s’agit d’un investissement parce que la Ville aurait dû injecter de l’argent dans la reconstruction à chaque fois qu’il y a une tempête.

Le directeur général explique aussi que la sécurité des citoyens est au cœur de cette décision. « Avec le service de sécurité incendie, la police et la Sécurité publique, on s’est rendu sur place pour évaluer nos options si jamais il y avait des résidents qui étaient pris dans le secteur lors d’une tempête. On a constaté que nous n’avions pas de solution pour aller les secourir… C’était inacceptable pour la Ville de Sept-Îles», affirme Patrick Gwilliam.