Expédition Kayak débarque sur la Côte-Nord

L’émission de télévision, Expédition Kayak, diffusé sur la chaîne Unis TV, était de passage sur la Côte-Nord lors de l’été 2019 où elle en a profité pour descendre certaines des plus belles rivières du Québec en plus de filmé quatre épisodes.

Emrick Blanchette pratique le Kayak depuis 2010, et il est l’un des membres de Québec Connection, le groupe de Kayakiste que l’on suit pendant l’émission Expédition Kayak. Québec Connection est un groupe d’une dizaine d’amis qui partagent une passion commune pour le kayak. Ceux-ci ont réussi à se démarquer au fil des années avec du contenu médiatique relatant leurs exploits sur les cours d’eau.

Pour Emrick Blanchette, la Côte-Nord est l’un des meilleurs endroits pour pratiquer son sport.« Dès que l’on a quelques jours de congé, on en profite pour aller sur la Côte-Nord pour découvrir de nouvelles rivières.»

Durant deux épisodes de la série, l’équipe se retrouve sur la rivière Caopacho sur la Côte-Nord. Celle-ci se situe à plus de 150 kilomètres de Sept-Îles.

Selon Emrick Blanchette, ce cours d’eau représentait un défi important pour l’équipe parce que celle-ci n’avait presque jamais été navigué. Il s’agissait donc d’une descente qui était très excitante, mais aussi très risquée parce que les kayakistes savaient très peu à quoi ils allaient être confrontés.

Au cours de l’émission, on peut constater que Québec Connection se rend souvent dans des endroits isolés. Comme nous le mentionne Emrick Blanchette, le groupe a appris à devenir autonome dans la nature avec l’expérience. « Lorsqu’on se lance à l’eau, on est seul au monde. Il n’y a qu’une seule façon de se rendre à notre destination finale et c’est de descendre les rivières qui comprennent des rapides et des canyons», affirme le kayakiste.

Les deux épisodes de la rivière Caopacho seront diffusées le 23 et le 30 avril à 21h sur la chaîne Unis Tv. Pour ce qui est des deux émissions portant sur la rivière Boucher, elles seront diffusées le 28 mai et le 4 juin à la même heure. Les épisodes peuvent aussi être visionnés en ligne.