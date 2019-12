Excellent contrat à l’hôtel Sept-Îles

Les travailleurs de l’hôtel Sept-Îles ont entériné le 19 décembre leur nouvelle convention collective. Avec une augmentation de 14 % des salaires dès la première année, le contrat de travail fait des employés les mieux payés du secteur hôtelier dans la région.

D’une durée de quatre ans, la convention collective prévoit un total d’augmentations d’environ 22 %. À titre indicatif, le salaire moyen des préposées aux chambres se situera à 20 $ l’heure. La participation de l’employeur au REER du Fonds de solidarité FTQ passe de 500 $ à 2500 $ par personne par année. De plus, les primes sont bonifiées ainsi que les indemnités de vacances et le nombre de congés accordés en cas de deuil.

« C’est un excellent contrat. L’employeur a clairement fait ce qu’il faut pour contrer les effets de la pénurie de main-d’œuvre. Les syndiquées de l’hôtel Sept-Îles seront donc les mieux rémunérées dans le secteur sur la Côte-Nord », explique le coordonnateur des Métallos sur la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

« On sent une volonté de développer cet hôtel pour qu’il devienne vraiment un incontournable dans la région. L’employeur fait ce qu’il faut pour attirer et garder en poste du personnel compétent », ajoute Nicolas Lapierre.