Evelyne Lalancette du Renard Bleu récompensée d’une bourse d’honneur de 25 000$

Il faut toujours croire en ses chances ou se dire que la deuxième fois sera la bonne. Evelyne Lalancette, la femme derrière le Renard Bleu, fait partie des 70 entrepreneurs parmi les près de 400 qui ont soumis leur candidature pour les bourses d’honneur du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Elle se voit attribuer une bourse de 25 000$ visant à stimuler l’entrepreneuriat québécois.

Il y a un peu plus d’un an, Mme Lalancette n’avait été que convoquée en entrevue pour ce programme de récompense. Bingo pour 2019! Elle fait partie des entreprises lauréates.

« Wow! Ça fait plaisir de recevoir ça! C’est pour le parcours des entreprises, et le Renard Bleu, c’est mon projet, avec nos défis et notre réalité », souligne en entrevue Evelyne Lalancette.

La propriétaire du Renard Bleu compte continuer de faire fleurir son commerce, qui voit à réduire les déchets alimentaires, « à répondre au besoin d’une population sensibilisée à l’environnement. On veut que les gens profitent des mêmes choses, mais avec un impact moindre pour l’environnement ».

Ouvert à Port-Cartier en 2017, une succursale s’est ajoutée à Sept-Îles un an plus tard. L’année 2020 a pris son envol avec le déménagement du commerce de Sept-Îles, passant de la rue Monseigneur-Blanche à l’édifice coin Smith et Laure, dans l’espace occupé autrefois par le Quiznos.

La bourse d’honneur de 25 000$ lui servira de mise de fonds pour son projet d’élargir son territoire, avec un Renard Bleu à Baie-Comeau. Evelyne Lalancette ne veut pas trop s’avancer sur une date, mais elle parle de fin 2020, début 2021.