Ève Boudreault-Girard voulait un meilleur avenir pour sa fille

Il n’y a pas de chemin parfaitement tracé dans la vie. Parfois, il faut faire un détour ou prendre une pause. Après un parcours au secondaire qu’elle a qualifié de fardeau, Ève Boudreault-Girard s’est accordé une année sabbatique des bancs d’école, question de savoir ce qu’elle voulait faire de sa vie. Une pause qui s’est étirée un peu plus, avec l’arrivée d’un copain, suivi de la naissance de sa petite fille. Aujourd’hui, Ève est sur le point de compléter son diplôme d’études collégiales (DEC), un tremplin vers l’université. Comme quoi quand on veut tout est possible.

Allons-y du début pour un résumé de son parcours scolaire. Après un primaire moyen, ça ne sera pas plus facile au secondaire pour Ève.

« Je n’étais pas une élève douée, je passais à la limite. C’était un fardeau pour moi d’aller à l’école et j’ai même doublé une année au secondaire », avance-t-elle. « J’imagine que je manquais de confiance en moi ».

Face à l’incertitude sur la suite des choses, la jeune femme, qui aura 25 ans en mars, prend une année sabbatique.

Le déclic

« J’ai rencontré mon copain et on a eu un enfant. Ça m’a fait allumer sur la vie que je voulais, mes ambitions sont apparues. Je voulais aussi offrir le meilleur avenir pour mon enfant, et en plus mon copain était aux études supérieures. Ça m’a permis de savoir que j’aimais aider les gens et que je voulais un métier lié avec la relation d’aide. Ma fille m’a montré que je voulais réaliser de belles choses ».

Ève Boudreault-Girard aura en poche, au printemps, son DEC en sciences humaines. Un diplôme qu’elle aura fièrement acquis, avec une confiance retrouvée, marquée par des notes incomparables à celles du secondaire, « pas du même calibre ».

« Au Cégep, je me suis intéressée aux cours, ça me correspondait. L’école est devenue synonyme d’avenir. Ç’a m’a donné envie d’aller plus loin, d’apprendre sur moi ».

La Ève d’aujourd’hui, elle l’a décrit comme une femme passionnée, ambitieuse et persévérante. « Je suis à mon affaire ».

La suite sera des études en travail social au Centre d’études de l’est de la Côte-Nord – UQAC.

Tout est possible

Tout un chacun a ses modèles, ses inspirations. Le parcours d’Ève Boudreault-Girard peut certainement montrer à d’autres que tout est possible, même quand il faut concilier études, travail et famille.

La Septilienne avoue que son parcours au Cégep, après une pause de trois ans, aura demandé une bonne gestion du temps, surtout avec une jeune enfant, maintenant âgé de 2 ans et demie. « Je devais attendre qu’elle s’endorme pour me concentrer sur les études, mais j’ai aussi eu de l’aide », mentionne-t-elle.

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, elle avait un message à livrer. « Peu importe ton parcours, si tu as une idée, un rêve, écoute toi et réalise le. Il n’y a pas de raisons valables, car si on veut, on peut, même s’il n’y aura rien de facile. Il suffit de s’organiser. Il est possible d’harmoniser toutes les sphères de notre quotidien ».

Bonne continuité!