Être sensibilisé aux troubles alimentaires

La semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires débute aujourd’hui, lundi 1er février. À cette occasion, Éki-Lib Santé Côte-Nord vous propose d’acheter des bracelets et de participer à plusieurs ateliers.

Dans le cadre de la semaine de Sensibilisation aux troubles alimentaires Éki-Lib Santé a mis en place des ateliers. Une des nouvelles employées, Christine Dupéré a eu l’idée de vendre des bracelets avec des pierre de lave qui vous permettent de les imprégner d’huile essentielles.

Vendus au prix de 25$, l’argent récolté va permettre de bonifier les ateliers proposés et les rencontres individuelles. Christine Dupéré est non seulement l’initiatrice de cette vente, mais c’est elle aussi qui crée les bracelets. Vous pouvez vous les procurer en téléphonant au 418 968 3960 ou en envoyant un courriel à info@eki-lib.com.

Trois ateliers dans la semaine

Éki-Lib santé vous propose trois ateliers a suivre en ligne. Le premier a lieu mercredi 3 février à 19h sur l’alimentation intuitive. Il est animé par Linda Belleville.

Le deuxième jeudi 4 février à 18h et il est animé par Mélissa Collard Tremblay. Le thème est: L’activité physique est-elle à prescrire ou à proscrire chez les personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires?

Le troisième atelier a lieu vendredi 5 février en soirée avec des présentation de la vidéo L’engrenage qui a été montée par trois bénévoles d’Éki-Lib santé.

D’autres activités sont proposées au niveau national. Des textes et des outils éducatifs sont disponibles sur le site.

Ils pourront vous aider à Mieux comprendre la problématique des troubles alimentaires et la réalité des personnes aux prises avec cette dernière et leurs proches, démystifier certains préjugés liés à la maladie et aborder les tabous qui l’entourent, acquérir des notions sur l’attitude à privilégier et les comportements à adopter avec une personne souffrant d’un trouble alimentaire.