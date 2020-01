Et la lumière fut!

Le Husky football pourra profiter d’un terrain éclairé pour s’entraîner dès l’automne prochain. La Ville de Sept-Îles procèdera à l’installation de lumières sur le site derrière les deux écoles secondaires de la rue Comeau. Elle fera de même pour la piste d’athlétisme Guillaume Leblanc (derrière le Cégep) et le terrain de soccer qui s’y trouve au centre.

« Les travaux vont se faire au printemps pour que tous puissent en profiter cet été », indique le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam.

L’investissement pour la Ville de Sept-Îles se chiffre à 50 000$. La Commission scolaire du Fer participe au projet grâce à des partenaires pour le système d’éclairage sur son terrain de football, entouré par une piste de course sur poussière.

La municipalité déplacera les poteaux de lumières de la surface de soccer qui se trouvent derrière l’aréna Conrad-Parent pour les amener sur le site derrière les écoles Jean-du-Nord/Manikoutai, qui servira aussi au soccer.

Un gros plus pour le Husky

Cette nouvelle réjouit, et de loin, le coordonnateur et entraîneur-chef du programme football à l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, programme qui en est à sa neuvième année d’existence. À l’automne, au moment où les journées raccourcissaient, les joueurs devaient se rendre à pied au terrain synthétique. Ce temps sera révolu!

« C’est magique! Pour tout le respect que j’ai pour mes joueurs et les coachs, côté logistique, ce n’était pas plaisant. On s’entraînait dans des conditions qui n’étaient pas simples et on ne pouvait pas transporter tout notre matériel. Là, on pourra en acheter qu’on installera en permanence », souligne Danny Leclerc.

Un terrain éclairé pourra aussi simplifier la gestion du calendrier de matchs des équipes du Husky football, qui évoluent au sein de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQ). Des matchs pourront être joués en soirée. « Ça donnera plus de souplesse au niveau de la ligue », ajoute le coordonnateur.

D’autres bonnes nouvelles sont à venir pour le programme de football. Des pourparlers sont en cours pour qu’un bâtiment d’entreposage et lieu pour les différents services lors des matchs (premiers soins, musique/animation/médias) soit installé aux abords du terrain.