Et c’est parti pour MAMU ENSEMBLE TOGETHER

D’ici le 20 mars, des musiciens provenant de différentes cultures autour du globe sont réunis à Uashat mak Mani-utenam grâce à la réalisation du projet « MAMU ENSEMBLE TOGETHER » de La boîte interculturelle. Lors de diverses activités, ils auront l’opportunité de partager la scène et surtout d’aller à la rencontre des gens pour ouvrir un dialogue sur le multiculturalisme.

Les musiciens invités de « MAMU ENSEMBLE TOGETHER » sont Salif Sanou (Lasso) du Burkina Faso, Saulo Olmedo Evans du Panama, Shauit, de Mani-utenam et Hypolite Koutouan de la Côte d’Ivoire.

Leur participation à ce projet cherche à démontrer le pouvoir rassembleur de la musique qui devient alors un outil efficace pour lutter contre le racisme. « On utilise la musique à des fins de dialogue. On met de l’avant le multiculturalisme. On espère que les gens en arriveront à avoir un objectif commun qu’ils pourront appliquer à leur vie personnelle ou à leur collectivité. Je me suis toujours dit que tous les petits pas font une différence », lance l’instigatrice de ce projet, Nathalie Lévesque.

Activités à venir

On danse au Musée constitue la première activité ouverte à tous, le 13 mars de 19 h à 21 h au Musée Shaputuan. Présentée gratuitement en collaboration avec l’amicale interculturelle de Sept-Îles, elle met à l’honneur la danse. Sur place, les gens pourront voir à l’œuvre des danseurs de la Polynésie et suivre des cours de pow wow. Les musiciens invités seront présents pour interagir avec les gens dans un contexte festif.

S’en suit, une table ronde sur le multiculturalisme, le 15 mars de 13 h à 15 h au Musée Shaputuan et un concert de clôture, le 20 mars à 20 h à la salle communautaire de Mani-utenam. Toutes ces activités sont gratuites. Plusieurs interventions se feront aussi dans les écoles primaires et secondaires de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam.

Accompagnés des musiciens-invités, les organisateurs de MAMU ENSEMBLE TOGETHER se disent également prêts à aller à la rencontre des gens directement à leur domicile pour simplement prendre un café. Alors n’hésitez pas à aller à leur rencontre !