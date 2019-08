Et c’est parti pour le Mini mundial

Le mini mundial prend son envol ce soir sur les terrains derrière les arénas de Sept-Îles. Ce sont plus de 400 jeunes qui fouleront l’endroit, accompagnés de leur famille et leurs amis afin de faire de ce moment un festival, où la priorité est le plaisir de faire du sport et de se rassembler.

Karine Lachance

Ce sont 44 équipes, avec une dizaine de joueurs chacune, qui s’affronteront pour le plaisir du sport et ainsi conclure la saison de soccer pour l’été 2019.

Depuis cette année, en bas de 12 ans, aucun classement ne sera fait entre les joueurs et les équipes. Tout le monde sera félicité et tous les joueurs pourront jouer autant de minutes que leurs comparses.

Une belle manière de développer tous les enfants et de les encourager à bouger, sans être obligé de gagner.