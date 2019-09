Ernest-Aness Dominique : une œuvre de partage

Il était 8 h 15 mardi dernier à l’arrivée de l’artiste-peintre Ernest Dominique dans le hall du Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC, voisin du Cegep de Sept-Îles. Une journée qui s’annonçait des plus créatives afin de souligner la rentrée 2019 et les 50 ans de l’Université du Québec à Chicoutimi qui possède depuis 1971 des antennes importantes sur la Côte-Nord.

« On m’a demandé de faire une toile en m’inspirant des couleurs du 50e anniversaire de l’UQAC. Y’a pas vraiment de thème. J’y vais avec mon inspiration et avec l’interaction que j’aurai ce matin avec les gens ».

Sans compter que ces derniers pouvaient aiguiser leur créativité en donnant un coup de pinceau sur la toile. Autant les étudiants que le public septilien était convié à l’événement qui durait toute la journée et qui d’emblée se voulait un moment de partage important des cultures à travers l’art.

«Il existe déjà de très bons liens à travers les cohortes (d’étudiants) mais ce que nous voulons aujourd’hui c’est de les renforcer par le biais de l’art » nous a-t-on précisé.

Un Centre d’études qui se démarque

Le Centre d’études de l’est de la Côte-Nord (Sept-Îles) compte plus de 200 étudiants dont une centaine sont autochtones et qui, à travers un cursus scolaire régulier ou celui spécifique au Centre des Premières Nations Nikanite, poursuivent des études de niveau universitaire.

L’œuvre d’Ernest Dominique, Aness de son nom d’artiste, qui fut dévoilé en fin de journée le 10 septembre dernier, ornera les murs du hall d’entrée du Pavillon Alouette qui abrite les Centre d’études de l’Est de la Côte-Nord et celui des Premières nations Nikanite, ce mot innu signifiant : Les premiers.

Une renommée au-delà des frontières

« On se sent privilégié, nous a affirmé Véronique Viens, agente de liaison et animatrice d’activités étudiantes. « Ernest Dominique est un artiste de renommée internationale bien connu des étudiants autochtones d’ici ».

En effet, les œuvres d’Aness ont, depuis plus de 30 ans, parcouru des milliers de kilomètres à travers le monde, de l’Asie à Dubaï, de l’Europe à l’Amérique.

«La vie est belle avec plein de couleurs : Celles du 50e de l’UQAC! » s’est exclamé ce dernier avant que la porte se referme derrière nous….