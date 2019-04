Équipe Sani-Manic remporte la ligue Alouette

L’équipe Sani-Manic Côte-Nord, menée par Jean Marchand, a remporté les grands honneurs de la ligue de compétition Alouette du Club de curling de Sept-Îles.

Le quatuor de Jean Marchand (capitaine), François Boulay (3e), Martin Boulay (2e) et Éric Perron (1er) a terminé la quatrième et dernière ronde avec une fiche de quatre victoires et une défaite, se méritant au passage une bourse de 320$.

L’équipe Pelouse du Golf de Guy Dionne, Mathieu Morasse, Donald Arsenault, Gilles Briand et Gilles Leblanc a conclu sa saison avec une fiche identique. Sani-Manic Côte-Nord remporte cependant le championnat en vertu de sa victoire sur Pelouse du Golf.

Voyages Tour Monde (Michel Lachance), Aluminerie Alouette (Denis Laflamme), Clinique chiropratique Gallant et Jauron (Julien Villeneuve) et Groupe Nordique (Émilien Skelling) ferment la marche dans le Groupe A. Un total de 17 équipes étaient inscrites cette saison dans la ligue Alouette.

Portes ouvertes

Le Club de curling de Sept-Îles tient son tournoi de fermeture du mardi 9 avril au samedi 13 avril.

Des portes ouvertes auront lieu le dimanche 14 avril à compter de 13h30 pour faire découvrir le sport aux jeunes de 5 à 17 ans.

Le Club de curling clôturera son année le lendemain à 19h30 avec son assemblée générale annuelle.