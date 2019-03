En route pour les Jeux autochtones Inter-bandes 2019

Uashat mak Mani-Utenam – Le compte à rebours est enclenché en préparation de la 15e édition des Jeux autochtones Inter-bandes qui se dérouleront dans les communautés principalement de Uashat mak Mani-Utenam du 5 au 14 juillet prochain.

C’est en conférence de presse le 12 mars à Uashat qu’ont été présentées les grandes lignes de ce rassemblement de plus de 800 jeunes autochtones, provenant de 17 communautés du Québec et du Labrador, qui se tiendra cet été à Uashat, Mani-Utenam et Sept-Îles.

Le chef d’ITUM, Mike Mckenzie, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Ghislain Picard, le maire de Sept-Îles, M. Réjean Porlier, et M. Chantal Lavoie de la compagnie Rio Tinto étaient tous rassemblés afin de soutenir cet événement qui se veut, non seulement un immense rassemblement sportif, mais également une occasion de faire rayonner les communautés.

Au menu…

Les athlètes, âgés entre 9 et 17 ans, se mesureront dans 16 disciplines différentes, dont le basketball, l’athlétisme, le canot et plus encore. Il y aura également deux sports en démonstration, soit la natation et le volleyball de plage (2×2 mixte). En marge de la compétition, le responsable du volet social, M. Jonathan St-Onge, promet aux participants des soirées variées et inoubliables.

Semer de l’espoir

Tous étaient unanimes pour dire que les Jeux Inter-bandes avaient également pour mission de lancer un message d’espoir aux jeunes et également mettre en lumière les modèles positifs qui seront les leaders de demain.

«Il faut saluer aujourd’hui l’épanouissement de cette jeunesse qui par le sport démontre que le solage de nos communautés respectives repose entre bonnes mains», souligne le chef d’ITUM, Mike Mckenzie.

Pour en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur Facebook (JAIB 2019).