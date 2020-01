Emplois d’été Canada finalement de retour

Le programme d’aide financière du gouvernement fédéral pour l’embauche de travailleurs pendant la saison estivale, Emplois d’été Canada, s’est fait attendre. La période d’ouverture est maintenant ouverte et ce, jusqu’au 24 février.

La députée de Manicouagan Marilène Gill s’est réjouie d’annoncer la bonne nouvelle le 30 janvier. Le recours à Emplois d’été Canada par toutes les organisations qui y sont admissibles est d’autant plus important dans un contexte de manque criant de travailleurs, selon elle.

« Ces subventions sont primordiales pour nos milieux, puisqu’elles permettent aux organismes et aux petites municipalités de tous les coins de la circonscription d’embaucher des étudiants », souligne la députée.

Le programme Emplois d’été Canada, qui vise tous les jeunes de 15 à 30 ans, permet l’embauche de 70 000 jeunes travailleurs chaque été, au Canada. « Ce programme offre à nos jeunes la possibilité de s’initier au marché du travail ou de le réintégrer, de découvrir des emplois dans des domaines variés et de gagner de l’argent. J’y vois une occasion en or de former une relève pour nos organisations », déclare Marilène Gill.