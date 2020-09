Élyme des sables : Denis Blouin passe le flambeau à Mélanie Raymond

Changement de garde à la présidence de l’Élyme des sables qui a récemment présenté son 10e rapport annuel dans le cadre de son assemblée générale annuelle du 22 septembre. Denis Blouin quitte le poste qu’il occupait depuis les débuts de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. Impliquée au sein du conseil d’administration comme vice-présidente, Mélanie Raymond assurera la relève.

Denis Blouin a fait partie du conseil d’administration pour la fondation de l’Élyme des sables et aura occupé la présidence durant douze ans par la suite sur le CA régulier. La maison de soins palliatifs de Sept-Îles a accueilli plus de 1 000 personnes depuis qu’elle a ouvert ses portes le 7 août 2009.

« La population du territoire desservie par la maison et toutes les familles qui ont accompagné un proche à l’Élyme des sables se joignent à moi et à l’équipe de soins pour souligner et remercier M. Blouin de sa grande disponibilité, ainsi que celle de son épouse. Cette stabilité au poste de président pour un organisme en démarrage, ça joue un rôle important dans les démarches de mise en place du service », a souligné la directrice générale de l’Élyme, Suzanne Cassista.

La nouvelle présidente, Mélanie Raymond, sera entourée de personnes d’expérience et disponibles, soient Pierre Blackburn (vice-président), Ghyslaine Boisvert (trésorière), Cynthia Shuglo (administratrice), Marielle Gagnon (administratrice), Isabelle Potvin (administratrice – siège du CISSS Côte-Nord) et Sandie Ouellet (administratrice – siège du CMDP). Deux postes demeurent à combler.