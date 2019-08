Élections fédérales : François Corriveau lance sa campagne avec la route 138

Le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Manicouagan, François Corriveau, a lancé officiellement sa campagne ce matin à Sept-Îles. Premier engagement : faire de la 138 sur la Côte-Nord un segment de la Transcanadienne.

Nicolas Dupont

Depuis quelques jours déjà, M. Corriveau est officiellement en vacances et ne représentera plus la Ville de Baie-Comeau à titre de directeur général. Il consacrera son temps et son énergie à la campagne électorale qui sera déclenchée officiellement sous peu.

« Mes enfants me disaient : « cette année papa c’est une grosse année. Tu te maries, tu pars en campagne électorale et tu vas avoir 50 ans ». Oui, et ça fait 50 ans qu’on a un dossier qui n’est pas réglé et c’est le dossier de la 138 », a mentionné M. Corriveau.

Pour le candidat, le prolongement de la route 138 jusqu’à Blanc-Sablon est un dossier prioritaire qui fait largement consensus dans la région. La seule façon pour le gouvernement du Québec de financer ce projet est d’avoir l’aide du gouvernement fédéral.

« La seule solution, c’est d’obtenir la reconnaissance du gouvernement fédéral que la 138 est une route interprovinciale. Les fonds d’infrastructures fédéraux disposent de sommes considérables et on pourrait y trouver du financement pour appuyer les intentions du gouvernement du Québec. »

S’il est élu, François Corriveau s’engage à convaincre le prochain gouvernement du bien-fondé de cette démarche. Bien que cette reconnaissance ne soit pas un engagement du PCC, il est convaincu que son parti formera le prochain gouvernement et que celui-ci sera plus à l’écoute d’un député qui œuvre au sein du parti au pouvoir.

« Ce n’est pas fait encore aujourd’hui parce qu’on est bloqué, depuis maintenant 26 ans, dans l’opposition, avec un parti, le Bloc québécois, qui n’est plus reconnu à la Chambre des communes. On est cantonné dans une opposition inefficace. L’économie de la Côte-Nord pâtit présentement à cause de la faiblesse de notre représentation à Ottawa », a lancé M. Corriveau en terminant.