École Manikoutai : William Massé propose du bénévolat à des étudiants

La population septilienne pourra se «réchauffer» de cafés et de chocolats chauds si elle profite des activités extérieures possibles au parc Holliday ce samedi 13 mars, entre 10h et 14h. À l’occasion de son stage final de ses études collégiales en techniques de gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup et pour son cours projet d’encadrement, William Massé amènera sept élèves de cinquième secondaire du comité étudiant de l’école Manikoutai à redonner à la communauté et à faire du bénévolat.

« Dans le contexte de la pandémie, on pourra redonner le sourire aux personnes », avance William, qui sera sur place en compagnie de Sylvio Dacosta, technicien en loisirs à l’école Manikoutai, pour assurer le respect des mesures sanitaires.

Le Septilien de 23 ans a aussi eu en arrière-pensée les bienfaits du bénévolat, à ses yeux une habitude moins ancrée chez les jeunes. « C’est important d’en faire. Ça te fait évoluer comme personne et ça aide pour établir des contacts », a souligné celui qui a commencé à donner de son temps gracieusement à 14 ans, impliqués notamment comme entraîneur au baseball et au hockey.

William a souligné que certains des élèves ont d’ailleurs pris congé de leur emploi pour la journée du 13 mars. Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis contribue à la tenue de l’activité. Les élèves bénévoles d’un jour arboreront les couleurs du Husky de leur école. De la musique animera le site. Si la météo ne devait pas être clémente, l’activité de distribution de cafés et de chocolats chauds sera remise au samedi 20 mars.