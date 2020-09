East Coast Pro Tour : un duo féminin parmi les dix équipes

C’est parti pour l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat! La crème des golfeurs du Québec s’attaque jusqu’au 4 septembre à l’étape du East Coast Pro Tour au Club de golf Ste-Marguerite. Le duo gagnant de la compétition de trois rondes empochera 7 000 $.

Le pro local Jean-Pierre Morin et son fidèle partenaire Marc-Étienne Buissières livreront la bataille à neuf autres duos, dont un entièrement féminin. Onze des seize joueurs de l’édition 2019 seront de la partie.

« On est gonflés à bloc, mais on veut s’amuser et avoir du plaisir », a laissé savoir le golfeur de la place, gagnant de l’épreuve du Circuit Canada Pro Tour, sur son terrain, en 2018, avec le même coéquipier. Bussière a d’ailleurs gagné le tournoi de l’Invitation PGA du Québec de Drummondville disputé qui avait lieu lundi (31 août).

Les adeptes de golf de la région auront l’occasion de voir à l’œuvre deux joueuses qui performent très bien au Québec. Caroline Ciot est une ancienne des Carabins de l’Université de Montréal et elle a récemment remporté l’Invitation Bromont chez les femmes. Elle jouera avec Valérie Tanguay qui a évolué avec les Sooners de l’Université Oklahoma et sur les circuits All Pro Tour et Symetra Tour, circuit dessous la LPGA.

Favoris

Jean-Pierre Morin, qui croit aux chances de son duo de gagner l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat 2020, cible parmi les équipes favorites celle de Max Gilbert et Keven Fortin-Simard (gagnant en 2019 avec Dave Lévesque), de Sonny Michaud et Pierre-Alexandre Bédard ainsi que de Billy Houle et Francis Berthiaume.

Horaire

Une douzaine de golfeurs de la vingtaine de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat se disputent une ronde amicale de neuf trous mardi (1er septembre, dès 15h30). Le mercredi 2 septembre, ils seront jumelés aux représentants des commanditaires pour un Pro-Am.

Les dix duos passeront aux choses sérieuses les 3 et 4 septembre avec le début du tournoi. Jeudi, les joueurs joueront deux rondes, une le matin dès 8h en formule Mulligan, et dès 13h, en format Coogan, une nouveauté en compétition alors qu’après le coup de départ des deux joueurs du duo, ils se trouvent à jouer la balle de l’autre pour le deuxième coup. Après, c’est en alternance avec la meilleure balle.

La dernière ronde de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat sera disputée vendredi, dès 8h, en formule Deux balles, meilleure balle. Le montant total des bourses se chiffre à 25 000$.

Bienvenue aux spectateurs

« Nous sommes très heureux d’offrir aux gens de la région, encore cette année, la possibilité d’admirer du golf professionnel. L’événement est ouvert et gratuit pour tous. Bien évidemment, il sera important de respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale », souligne Michel Lachance, président du Club de golf Ste-Marguerite. Les gens sont invités à suivre les groupes tout au long du parcours.

La Ville de Sept-Îles, ITUM, ArcelorMittal, Aluminerie Alouette, CKAU et Greg Norman figurent aussi comme partenaires de la compétition du East Coast Pro Tour à Sept-Îles.

Équipes participantes de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat 2020 – East Coast Pro Tour

Caroline Ciot/Valérie Tanguay

Jean Laforce/Carl Desjardins

Max Gilbert/Keven Fortin-Simard

Yann Béland/Peter Dalahanis

Jean-Pierre Morin/Marc-Étienne Bussières

Billy Houle/Francis Berthiaume

Lucas Greco/Massimo Gagnon-Roch

Philippe Gariépy/Yannick Bibeau

Vaita Guillaume/James Collin Davis

Sonny Michaud/Pierre-Alexandre Bédard