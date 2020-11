Du spikeball dans le noir

Le spikeball se jouera dans le noir le 5 décembre prochain lors du Tournoi récréatif SpikeBrite au gymnase de l’école Gamache de Sept-Îles. La surface de jeu et la balle seront adaptées pour l’occasion. Joueuses et joueurs porteront aussi des « glow sticks » fournis par Spike Sept-Îles.

« C’est un tournoi 100% récréatif. On demande aux joueurs plus expérimentés de s’inscrire avec des joueurs plus débutants. C’est une belle occasion de découvrir le sport », a indiqué William Dorion.

Les inscriptions, au coût de 40$ par équipe, se prennent via le www.facebook.com/Spike7iles. Faites vite, car les places sont limitées.