Du plaisir attend les jeunes à l’Écolo-Jour

L’Écolo-Jour du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier amusera 72 jeunes de 5 à 12 ans cet été. Avec les mesures en place en raison de la COVID-19, c’est du côté du Complexe récréatif et culturel et du Centre Éducatif L’Abri, et non à la Base de plein air les Goélands, que se dérouleront les semaines thématiques.

Monde et culture, géo nature, aquatique, sportive, festive, génies de l’espace et petits débrouillards ainsi que cinéma sont les thématiques des sept semaines du camp de jour. Les journées se dérouleront de 8h à 16h30. Les dîners se prendront sur place, de préférence à l’extérieur. Plusieurs jeunes profiteront de plus d’une semaine, pour d’autres d’une seule.

Les 72 jeunes inscrits seront répartis au sein des différents groupes d’âge (deux de 5-6 ans, deux de 7-8 ans et deux de 9-12 ans). Huit moniteurs et la coordonnatrice de l’Écolo-Jour, Élodie Servant, encadreront les activités.

Élodie Servant n’a qu’un objectif en tête à travers les différentes activités qui seront au menu, « avoir du plaisir », malgré les nouveaux défis qu’apporte le contexte de la pandémie et des nouvelles procédures à suivre. Les moniteurs ont d’ailleurs suivi une formation en lien avec les mesures, mais aussi pour les jeunes avec des besoins particuliers.

Directrice au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier, Diane Roux se réjouit du dynamisme de l’équipe en place pour l’édition 2020 de l’Écolo-Jour. « J’ai une belle gang de fous, des moniteurs pleins d’énergie ».