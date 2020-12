Du plaisir à l’extérieur et à l’intérieur pour les Fêtes!

Le premier ministre du Québec François Legault il y a quelques jours. Il sera possible de profiter du grand air, de patiner ou jouer au hockey à l’extérieur, durant le temps des Fêtes. Les patinoires de la Ville de Sept-Îles ouvrent le mercredi 23 décembre… si la météo le veut!

Dans ce contexte particulier et les mesures en place, pour certains sites, les utilisateurs devront s’adapter.

« Afin de respecter les consignes de prévention, les sports d’équipe extérieurs sont permis, par groupe de 8 personnes maximum (4 contre 4) », est-il mentionné dans une publication sur la page Facebook de la Ville de Sept-Îles.

Au parc Holliday, ce sont deux employés qui assureront la surveillance du site et du bâtiment d’accueil. Une quinzaine d’utilisateurs pourra s’y trouver en même temps. Pour les sites de l’école Bois-Joli et de l’école Camille-Marcoux, l’espace pour mettre ses patins, bien au chaud, sera limité à un maximum de cinq personnes. Pour ce qui est des anneaux de glace aux trois endroits mentionnés dans le paragraphe précédent, la Ville de Sept-Îles compte les rendre accessibles d’ici Noël.

Ceux et celles qui iront s’amuser aux patinoires du secteur des Plages, de Moisie, de Clarke City et de Gallix n’auront pas accès à des cabanes pour enfiler leurs patins. La Ville ira d’un aménagement extérieur.

La glissade du parc Holliday est déjà opérationnelle tout comme les sentiers de ski de fond. Pour les glissades dans différents parcs de la municipalité, il faudra que les jeunes et les moins jeunes attendent d’autres bordées de neige.

Quant au complexe aquatique, il sera ouvert durant le temps des Fêtes. Des heures de patinage libre sont aussi à l’horaire du côté de l’aréna Guy Carbonneau.

Pour ceux et celles qui veulent profiter du service d’autobus pour se rendre à la Station Gallix pour dévaler les pentes en ski ou en planche à neige, l’horaire et les tarifs sont publiés sur la page Facebook de la Ville de Sept-Îles.

Pour connaître les différents horaires des activités à la piscine et des autres sites, consultez la section Loisirs et culture du ville.sept-iles.qc.ca.