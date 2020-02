Du hockey comme dans le temps à Clarke City

Il y a longtemps qu’il se joue du hockey sur la patinoire dehors à Clarke City. Notre sport national y était fort populaire dans les années 1950-60. Pour une deuxième année de suite, la Classique hivernale a occupé la surface glacée non loin du Centre Roger Smith, un rendez-vous pour 2020 tenu samedi dernier avec de matchs amicaux entre joueurs des catégories pee-wee A et B des Gaulois de Port-Cartier et des Rafales de Sept-Îles, mixés pour l’occasion.

Les à-côtés n’ont pas manqué lors de cette journée mémorable en plein air. Glissade pour les enfants, un feu de foyer extérieur, la cantine du Café jeunesse de Clarke et de la tire sur la neige pour se sucrer le bec étaient au menu de l’événement.

« Je suis extrêmement fier du déroulement de cette journée très spéciale et très heureux de l’événement que j’ai organisé pour nos jeunes du hockey », a indiqué le coordonnateur de la Classique hivernale de Clarke, Sébastien Dionne, qui tient à remercier ceux et celles qui ont collaboré et contribué à sa réalisation.