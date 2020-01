Du curling féminin au bénéfice de l’Élyme des sables

L’Élyme des sables relancera un tournoi de curling pour les femmes à Sept-Îles. La direction de la maison de soins palliatifs a été approchée par l’organisation du Club de curling de Sept-Îles pour le retour d’une compétition amicale soutenant une cause de la région.

« On ne vient pas en remplacement de la Claque Rose », souligne d’entrée de jeu, Suzanne Cassista, directrice générale de l’Élyme des sables.

La dernière édition de la Claque Rose, tenue durant dix ans au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles pour l’avancement du traitement du cancer du sein, a eu lieu en 2018.

« C’est le Club de curling qui nous appelé pour le faire, c’est pour ça qu’on y va », renchérit la directrice de la maison de soins palliatifs.

Le Rendez-vous du Bouton Rose, qui se tiendra pour une première fois du 20 au 22 mars prochain, aura des similitudes avec la Claque Rose.

Il s’agira d’un tournoi amicale féminin, avec quatre joueuses par équipe, qui disputeront chacune trois parties. Un souper est à l’horaire pour le samedi en plus de d’autres activités durant la fin de semaine. Un homme sera assigné à chacune des formations au service des participantes.

Les inscriptions, au coût de 240$ par équipe, se prendront le samedi 1er février dans le mail des Galeries Montagnaises, entre 11 h et 15 h, au même moment que se tiendra un cyclothon, également au profit de la Récolte 2019-2020 de l’Élyme des sables.

Il est possible d’obtenir plus de renseignements ou communiquer avec les responsables du Rendez-vous vous Curling Bouton Rose via Facebook.