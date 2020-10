Drakkar : Demchenko prêté à un club biélorusse

Après Raivis Kristians Ansons, qui évolue actuellement avec un club de la Lettonie, au tour de l’autre Européen du Drakkar, Valentin Demchenko, de faire l’objet d’un prêt à une équipe professionnelle. En attendant son retour au Canada, Demchenko a la permission d’évoluer avec le HC Vitebsk dans l’Ekstraliga, la première division du Belarus.

Il pourra également tenter sa chance auprès de l’équipe nationale, de souligner le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux.

« C’est le club où Valentin a grandi, il était dans l’entourage de l’équipe depuis un moment. Il peut maintenant jouer avec le club de première division et ça lui permet de s’entraîner régulièrement », de soutenir Rioux.

Quant à Ansons, qui porte les couleurs du HK Zemgale, il a également décroché la permission de rejoindre l’équipe nationale de Lettonie afin de poursuivre lui aussi sa progression.

« À compter de la semaine prochaine, les deux joueurs pourront jouer avec leur équipe nationale senior. C’est évidemment bon pour leur développement », a-t-il ajouté.

Évidemment, ces prêts prendront fin dès que les deux attaquants pourront revenir avec le Drakkar. Les partisans devront toutefois être patients, car ce jour ne semble pas encore pointer à l’horizon.

« On regarde présentement toutes les avenues possibles et on recueille toutes les informations avant de prendre une décision, mais on ne les (Ansons et Demchenko) attend pas à court terme », a indiqué le directeur général pour qui, comme bien de ses collègues dans la LHJMQ, ce dossier n’en finit plus de finir.