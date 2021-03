Douze Cégeps de régions éloignées s’unissent pour faire entendre leurs voix

Les directions générales de 12 Cégeps de régions éloignées viennent de créer le Regroupement des cégeps de régions (RCR). Cette instance va permettre de mieux faire entendre leurs demandes et leurs revendications auprès du gouvernement.

Les douze Cégeps concernés sont répartis sur cinq régions administratives (Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean). Ceux de Baie-Comeau et de Sept-Îles en font partie.

Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a mis de l’avant, au début de 2020, un nouveau cadre de gestion de l’offre de formation collégiale. Ce chantier de travail vise à réviser les devis scolaires c’est-à-dire le nombre d’étudiants autorisé dans chaque cégep et les autorisations de nouveaux programmes d’études. C’est en réaction à cette démarche que les 12 Cégeps ont décidé de s’unir afin de réclamer une approche qui tient compte des besoins différenciés d’une région à l’autre.

Le Regroupement des Cégeps de régions (RCR) a ainsi proposé au ministère des pistes de solutions. Elles se divisent en trois thèmes ; assurer l’accessibilité à la formation collégiale en région par l’élargissement de l’offre de formation ; augmenter le potentiel attractif des cégeps en région par l’amélioration des infrastructures et favoriser la mobilité étudiante tant sur le plan interrégional qu’international.

C’est en réponse à la démarche proposée pour la réalisation de ces travaux qu’est né le RCR : « Nous demandons au ministère de poursuivre, avec nous, les travaux entamés, afin de garantir que nos institutions puissent réaliser tous les aspects de leur mission, soit : d’assurer l’accessibilité aux études supérieures par une offre de programmes de qualité, tant à l’enseignement régulier qu’en formation continue, sur l’ensemble du territoire québécois, puis de réaliser des projets de recherche et d’innovation et, finalement, de participer avec des ministères, organismes et autres partenaires à des initiatives de développement régional, national et international », de préciser Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière et porte-parole pour le RCR.

À la voix des directions des cégeps s’ajoutent celle des membres des conseils d’administration des établissements d’enseignement : « L’accès à l’enseignement supérieur demeure un enjeu important, particulièrement dans les régions éloignées des grandes villes comme Montréal et Québec. Le territoire québécois offre une multitude de points de service permettant de poursuivre des études collégiales. Un atout précieux qu’il faut maintenir, voire à mettre de l’avant. La qualité, la diversité et la vitalité de l’offre de formation dans les cégeps de région sont fondamentales pour maintenir notre capacité à retenir et attirer des jeunes et des travailleurs dans nos régions », de renchérir M. Gilles Déry, président du conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi.