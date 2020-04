Double paiement du gouvernement du Canada? Voici les explications

(Mise à jour 16h50) La Prestation canadienne d’urgence commence à être acheminée vers les comptes de banque de Canadiens qui n’ont plus de revenus en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 8 avril, plusieurs personnes ont rapporté être confuses d’avoir reçu deux versements. L’agence du Revenu du Canada soutient que plusieurs raisons expliquent les versements de 1000$ et 2000$ envoyés simultanément à certains demandeurs.

Pour ceux qui ont fait une demande d’assurance-emploi et qui n’ont pas fait de demande à la Prestation canadienne d’urgence, il se peut que vous ayez reçu 4000$. Ce montant va couvrir deux « cycles » de prestation: du 15 mars au 11 avril et du 12 avril au 9 mai. Vous n’aurez donc pas d’autres versements d’ici là. Si vous regagnez le travail avant le 9 mai, vous pourriez avoir à rembourser une partie de ce montant au gouvernement fédéral.

Vous avez également reçu deux chèques de plus de 2000 $ si vous avez placé une demande d’assurance-emploi ainsi qu’une demande de PCU. Dans ce cas échéant, il est fort probable que les surplus reçus doivent être remboursés dans votre prochain rapport d’impôts. Comme vous ne pouvez pas être à la fois prestataire l’assurance-emploi et la PCU, 2000$ devront être redonnés au gouvernement. Les modalités entourant ce remboursement demeurent toutefois à être clarifiées par l’Agence du Revenu du Canada.

Le même principe s’applique si vous avez reçu une double prestation d’urgence ou tout autre montant supérieur à 2000$. Si vous n’avez rempli qu’une seule demande pour la PCU et que vous avez reçu une somme plus élevée que 2000 $, il s’agit probablement d’une erreur du système de paiement. Si c’est le cas, soyez prudent puisque l’Agence du revenu pourrait réclamer le montant versé en trop dans votre compte.

Rappelons que ceux qui sont admissibles à la prestation doivent prouver qu’ils sont privés de revenus en raison de la pandémie, avoir 15 ans et plus et doivent avoir gagné plus de 5000 $ en 2019 ou au cours des 12 derniers mois. Ceux qui ont fait une demande par la poste verront leur premier versement arriver dans les 10 prochains jours.

Pour plus d’informations sur la PCU et comment s’y inscrire, consultez cet article.

Source : Emploi et Développement Social Canada – Agence du Revenu du Canada