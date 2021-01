Donner du répit aux aidants dans la MRC de Sept-Rivières

L’association des aidants naturels de la Côte-Nord met en place un nouveau service à destination des aidants sur la MRC de Sept-Rivières. Le but est de leur permettre d’avoir des moments à eux pour aller à un rendez-vous médical, chez le coiffeur…

L’association souhaite pouvoir apporter un peu de souffle aux proches aidants et des moments de répit. «Nous nous déplaçons directement chez les personnes qui le souhaitent pour passer du temps avec la personne aidée», précise Éric Martin en charge de la mise en place du service.

«Nous allons nous occuper de la personne aidée le temps de que l’aidant naturel puisse faire ce qu’il souhaite. Par contre, nous ne nous occupons pas des soins médicaux. Ce sont les employés de l’association qui se déplacent.» La mise en place de cette aide est rendue possible grâce au financement de Centraide Duplessis. Et les fonds sont déjà présents pour au moins un an. «Cela revient à un coût d’environ 4$ de l’heure pour les personnes intéressées.»

Si le service vous intéresse vous pouvez contacter l’association par le biais de sa page Facebook association des aidants naturels Côte-Nord ou secteur Est. Vous pouvez aussi téléphoner directement à Éric Martin au 418 409-4188 ou lui envoyer un courriel à martineric411@gmail.com.

De plus, l’association des proches aidants naturels de la Côte-Nord incite toutes les personnes intéressées à prendre leur carte de membre. Celle-ci est gratuite et vous permet de recevoir de l’information régulièrement de l’association.