Donald Poirier redonne une deuxième vie au bois

Animé par des valeurs écologiques, l’artisan Donald Poirier récolte du bois pour en faire des œuvres d’art. Un passe-temps qu’il exerce avant tout par plaisir et qui lui permet de laisser libre cours à sa créativité débordante.

Depuis qu’il est à la retraite, il y a douze ans, Donald Poirier passe une majeure partie de ses journées dans son garage qui lui sert d’atelier. Pour la confection de ses créations diversifiées, il utilise à 99% du bois recyclé qu’il récolte lui-même ou qui lui a été fourni par d’autres personnes. Ensuite, il fait sécher ce matériau pour en faire d’impressionnantes œuvres d’art.

Cet artisan se sent visiblement fier de contribuer à donner une deuxième vie à ce matériau tout en arrivant à faire preuve d’une très grande créativité. « Je n’ai jamais acheté du bois. Je récupère ce que les gens jettent. Je leur demande toujours leur permission. Je détourne ce bois des sites d’enfouissement », souligne-t-il. « Comme je marche beaucoup tous les jours, ça me donne du temps de qualité pour réfléchir. Les possibilités sont illimitées. »

Dans ses œuvres, on retrouve des toupies, des bâtons de marche, des jeux d’échecs et même des sculptures faites à partir de ce matériau. Il transportera avec lui ses créations au Salon de Noël des artisans qui aura lieu du 28 novembre au 1er décembre au gymnase du Centre socio-récréatif de Sept-Îles. Bien entendu, M. Poirier invite la population à venir à sa rencontre et à celle de ses pairs pour se procurer des cadeaux personnalisés à offrir à un proche ou à un ami.