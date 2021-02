Don de tablettes par Telus pour les dispensaires en Basse-Côte-Nord

L’entreprise TELUS a annoncé faire un don de 20 tablettes numériques ainsi que des forfaits de données à 0 $ à la Fondation Docteur Camille-Marcoux.

Les professionnels des huit dispensaires localisés sur le territoire de la Basse-Côte-Nord pourront ainsi plus facilement avoir accès aux outils et à l’information nécessaires durant leurs interventions. Les infirmières pourront plus facilement communiquer avec les médecins qui se trouvent à des centaines de km. Les usagers en fin de vie à l’hôpital de Blanc-Sablon pourront rester en contact avec leurs proches.

Constance Monger, administrative de la Fondation Docteur Camille Marcoux et coordonnatrice de territoire pour le CISSS de la Côte-Nord, affirme : « Les patients de la Basse-Côte-Nord doivent souvent se déplacer en avion pour consulter un médecin lorsqu’ils ont besoin d’un suivi médical qui ne peut être offert au dispensaire de leur localité. Les dons de tablettes de TELUS et le déploiement d’Internet haute vitesse permettront au CISSS Côte-Nord de développer le service de télésanté dans nos communautés, limitant les dépenses et risques inutiles liés aux déplacements. »

Le don est d’une valeur de 40 000$.