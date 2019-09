Dominique Fils-Aimé vous invite dans son univers musical

Forte de deux albums à son actif, Dominique Fils-Aimé se fait de plus en plus remarquer dans le paysage musical. Malgré un calendrier de spectacles assez bien rempli, elle fera une escale sur la Côte-Nord en se produisant le 26 septembre à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles et le lendemain au Centre des arts de Baie-Comeau.

Éric Martin

Nommée révélation jazz à Radio-Canada, Dominique Fils-Aimé voit également son album Stay tuned, lancé en mars 2019, figurer dans la longe liste du prix de musique Polaris. De belles marques de reconnaissance qu’elle accueille avec plaisir. « Ce sont de beaux coups de chance. Des gens soutiennent mon projet musical. Ça fait du bien un peu d’encouragement et de soutien », avance-t-elle.

Son répertoire musical est fortement inspiré par le soul des années 40 à 60. Des artistes telles que Billie Holiday, Etta James et Nina Simon en sont de très grandes influences. « Ce genre musical me fait vivre toutes sortes d’émotions. Pour moi, c’est un lien direct d’un cœur à un autre », indique-t-elle. « Il s’en dégage une très grande sincérité. Il y a là quelque chose de rassurant qui me fait réaliser que nous sommes tous identiques. »

Un pas à la fois

Malgré les distinctions obtenues et sa participation à La Voix en 2015, l’auteure-compositrice-interprète préfère se tailler progressivement une place dans le milieu musical. « À force de faire des spectacles, j’attire l’attention sur moi et c’est tant mieux ainsi », lance celle qui voit la technologie comme un bel outil mis à sa disposition pour rejoindre les gens. Cependant, elle insiste sur le fait que ceci ne remplacera jamais le contact humain.

Lorsqu’elle monte sur scène, cette artiste de la relève prend un véritable plaisir à se dévoiler aux gens de la manière la plus authentique qui soit. « J’essaie de créer une bulle, de faire en sorte que les gens entrent dans mon univers. On vit un vrai moment ensemble. Un véritable lien s’établit. Ça devient, en quelque sorte, un espace collectif », affirme Dominique Fils-Aimé avec de très fortes convictions.

Afin d’en savoir plus sur son parcours, il suffit de consulter son site Internet au www.domiofficial.com. Au même endroit, il est possible de faire l’écoute des deux albums qu’elle a lancés jusqu’à maintenant. Les deux premières parties d’une œuvre musicale qu’elle qualifie de trilogie et dans laquelle elle aborde divers sujets qui lui sont, dont l’égalité entre les sexes et les races.