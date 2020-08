Dix-sept Nord-Côtiers présents au précamp des Élites de Jonquière midget AAA

Huit hockeyeurs de l’est de la Côte-Nord et sept de l’ouest s’attaquent au précamp des Élites de Jonquière midget AAA qui se tient du 6 au 9 août. Leur objectif, recevoir une invitation pour le camp final qui s’ouvrira le 15 août. Deux membres du personnel des Nord-Côtiers prêteront main-forte aux entraîneurs des Élites. L’organisation de la Côte-Nord fait partie de la structure intégrée de la formation jonquiéroise.

Depuis plusieurs années, le personnel d’entraîneurs des Nord-Côtiers est invité au précamp des Élites. Cette année, le coordonnateur du programme, Jean-Phillipe Simard, y sera encore une fois. Pour l’entraîneur-chef du bantam AAA relève, le Septilien Louis-Philippe Canuel, il s’agira d’une première expérience.

« Arnaud Dubé (nouvel entraîneur-chef des Élites) a poussé pour que nous y allions cette année et je l’ai proposé à Louis-Philippe qui était bien heureux », a laissé savoir M. Simard.

Les deux hommes de hockey nord-côtiers auront l’occasion d’acquérir du nouveau bagage et leur présence donnera certainement confiance aux joueurs de la Côte-Nord qui participent au précamp.

« Ça nous permet de comparer nos joueurs avec ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d’évaluer leur potentiel et voir ce qu’on peut améliorer. Il s’agit d’une belle expérience enrichissante et ça nous permet d’échanger avec les autres entraîneurs. Pour nos joueurs, ils voient qu’on est là pour les appuyer », a indiqué Jean-Philippe Simard. « Ça me fait un petit velours d’être invité. On pourra aider nos jeunes à être en confiance. Ils auront des visages connus », a mentionné Louis-Philippe Canuel.

Joueurs de la Côte-Nord participants au précamp des Élites

Alexis Poulin – Gardien de but (Havre-Saint-Pierre)

Mathias Fournier – Attaquant (Havre-Saint-Pierre)

Émile Pelletier – Défenseur (Sept-Îles)

Mathis Gallant – Attaquant (Sept-Îles)

Uapan Rock (Sept-Îles/Uashat mak Mani-Utenam)

William Maltais – Défenseur (Sept-Îles)

Alexandre Santerre – Gardien de but (Port-Cartier)

Mathis Côté – Défenseur (Port-Cartier)

Adam Bernard – Attaquant (Baie-Comeau)

Marcel III Cadoret – Défenseur (Baie-Comeau)

Mathis Côté – Attaquant (Baie-Comeau)

Olivier St-Louis – Défenseur (Baie-Comeau)

Thomas Boudreau-Millaire – Attaquant (Baie-Comeau)

Tristan Pelletier – Gardien de but (Baie-Comeau)

Pier-Anthony Bouchard – Défenseur (Forestville)