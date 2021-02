Distribution JRV, un exemple de longévité

Aujourd’hui, rares sont les entreprises qui peuvent se targuer d’être dans les mains de la même famille depuis quatre générations. Et bien c’est le cas de Distribution JRV qui fête cette année ses 75 ans d’existence.

Fondée en 1946, au tout début de la ville de Sept-Îles, par Joseph-Rosario Vigneault, Distribution JRV fête cette année ses 75 ans d’existence. L’entreprise a débuté à titre de quincaillerie et est devenue aujourd’hui le leader de la distribution industrielle, dans l’est du Canada.

C’est aujourd’hui son arrière-petit-fils qui est le propriétaire, Daniel Larouche. Depuis sa création l’entreprise n’a cessé de grandir et d’innover.

Distribution JRV est une véritable figure de détermination. Fondée dès les premiers balbutiements de Sept-Îles par M. Joseph-Rosario Vigneault en 1946, l’entreprise est toujours active aujourd’hui grâce à une relève familiale dynamique et motivée à l’améliorer. D’ailleurs, le propriétaire actuel, M. Daniel Larouche, l’arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise (quatrième génération) est totalement investi et dévoué à en assurer sa pérennité pour plusieurs années encore. Fait à noter que Distribution JRV est le plus vieux commerce de la Côte-Nord!

Quatre générations

1952 marque l’arrivée des minières dans la région. Les commandes se diversifient et se multiplient grâce à elles. C’est à ce moment qu’Évelyne Vigneault, fille de Joseph-Rosario, et son mari Jacques Larouche, prennent les rênes de l’entreprise.

Malgré un important incendie qui a tout saccagé dans leur début, ils n’ont pas baissé les bras et ont tout de suite reconstruit et même procédé à des agrandissements afin de poursuivre les activités de l’entreprise.

C’est au tour de la troisième génération de prendre la direction de l’entreprise. Trois des cinq enfants de M. Larouche et Mme Vigneault s’impliquent.

À la fin des années 1990, sous la présidence de Michel Larouche, de nouvelles succursales voient le jour au Québec et au Labrador. Cela pour répondre à la croissance des projets miniers.

Aujourd’hui, Daniel Larouche (quatrième génération) est à la tête de Distribution JRV. Lorsqu’on lui demande ce qu’il ressent: «J’en ai des frissons. Je suis très fier, car les entreprises qui passent à la troisième génération ne représentent que 2 à 3% seulement.»

Distribution JRV compte maintenant plus de 65 employés répartis dans quatre succursales situées à Sept-Îles, Havre-St-Pierre, Sorel-Tracy et Labrador City, ainsi qu’à ses sièges sociaux. Certains d’être eux ont plus de 20 ans de maison.

L’entreprise ne compte pas en rester là et regarde pour continuer à s’étendre au Québec, au Labrador et au nord de l’Ontario. La pandémie? Selon Daniel Larouche, il y a eu forcément un impact, mais il s’estime chanceux d’être dans cette branche et non dans la restauration.

Une année remplie de surprises

Distribution JRV soulignera ses 75 ans tout au long de l’année, dans l’ensemble de ses emplacements avec des activités, des anecdotes…

«Nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble et nous souhaitons miser sur la reconnaissance de la contribution de nos employés. Afin de leur rendre hommage, nous avons prévu différentes actions qui seront conclues par un grand rassemblement festif à la fin 2021, si les conditions le permettent.

Si JRV célèbre son 75e anniversaire, c’est grâce à des personnes qui ont toujours eu à cœur l’entreprise, le service client, en plus des relations durables développées avec nos partenaires d’affaires», mentionne M. Daniel Larouche, propriétaire et président de Distribution JRV.

Il espère d’ailleurs pouvoir célébrer cet anniversaire comme il se doit en réunissant tous les employés début décembre à Sept-Îles.