Distribution JRV fusionne Sept-Îles et Port-Cartier

Distribution JRV a annoncé vendredi passé que ses opérations de Sept-Îles et de Port-Cartier seront fusionnées dans un nouveau centre de distribution à Sept-Îles. L’entreprise précise que l’opération n’entraînera aucune suppression de poste.

« C’est une décision malheureuse pour Port-Cartier, on le comprend très bien. Mais le nouveau centre est un investissement majeur pour JRV. On se devait pour répondre aux exigences du marché. À terme, on va améliorer beaucoup nos opérations et notre service à la clientèle », a indiqué le directeur général, Nico Flowers.

Le président et chef de la direction, Daniel Larouche, affirme également que la décision a été difficile à prendre. La succursale de Port-Cartier est en opération depuis 28 ans. Actuellement, deux employés y travaillent.

La succursale de Sept-Îles, située au 5, rue Régneault à Sept-Îles est le plus vieux commerce de la région.

Pour donner suite à cette décision, une période de transition pour sa clientèle et ses employés débutera le 29 novembre prochain avec la fermeture de la succursale de Port-Cartier. L’ouverture du nouveau centre de distribution, situé au 180, rue Napoléon à Sept-Îles, sera annoncée prochainement.

La direction étudie toutes les possibilités pour améliorer le service offert à sa fidèle clientèle. Que ce soit en termes de délais de livraison, de représentation ou par une présence locale. « Si tout se passe comme prévu, notre réalignement devrait augmenter notre efficacité et devrait amener une augmentation des ressources humaines », a affirmé M. Flowers.