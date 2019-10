Disparition : Leony Danika Guimont pourrait se trouver sur l’est de la Côte-Nord

L’adolescente de 17 ans de Baie-Comeau, Leony Danika Guimont, portée disparue, est toujours recherchée. Selon des informations rapportées par sa famille, elle pourrait se trouver dans l’est de la Côte-Nord.

Sur Facebook, Marco Guimont indique qu’il « est très possible de croiser notre Leony » sur la 138, secteur Baie-Comeau/Havre-Saint-Pierre et plus à l’est.

Elle se déplacerait à bord d’un véhicule de marque Nissan, Versa, 2007, gris, immatriculé Y23-RFC.

Elle portait un manteau de printemps noir, legging noir, une tuque noire et brune ainsi que des espadrilles de marque NIKE noir et blanche au moment de sa disparition.

Description

Taille : 1,54m (5 pi)

Poids: 43 kg (95 lb)

Cheveux: bruns, longs

Yeux: bleus

Toute personne qui apercevrait Leony Danika Guimont est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette jeune fille peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.