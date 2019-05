Devost se taille un poste avec les Voyageurs

Il y a un an, Félix Devost évoluait dans le midget B au baseball sur la Côte-Nord. Grâce à des contacts, il s’est retrouvé à l’automne dernier du côté de Drummondville pour jouer avec les Voltigeurs du Cégep de l’endroit, avec qui il a décroché les grands honneurs. Le Cayen d’origine continue de surprendre et passera son été avec les Voyageurs de Jonquière de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

L’athlète de 19 ans s’est taillé un poste au sein d’une équipe en reconstruction dans le temps de le dire. Devost s’est pointé au camp sur le tard, prenant part qu’à une journée et un match hors-concours. C’était assez pour que l’entraîneur de la formation des Voyageurs lui confirme son poste.

«Je suis surpris moi-même. Je n’étais que midget B il y a un an», a mentionné le sportif de Havre-Saint-Pierre.

Félix occupera le poste de troisième but régulier et, selon ses dires, son coach s’attend de lui à ce qu’il présente de la puissance au bâton. «Le temps de jeu, ça se mérite, mais je veux jouer le trois quart des matchs.»

Le joueur d’avant-champ avoue qu’un plus grand volume de jeu; plus d’entraînements et plus de matchs, l’a aidé à progresser si rapidement. «Je veux continuer d’apprendre en jouant contre les meilleurs et en les côtoyant.»

Devost et les Voyageurs entameront leur calendrier régulier, ce jeudi 23 mai, avec une visite dans la Vieille Capitale pour un duel face aux Diamants de Québec.