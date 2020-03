Devenir agent de sécurité en 70 heures

Le centre d’éducation des adultes de la Minganie va proposer début avril, une formation d’agent de sécurité. Tout est partie de la demande d’une entreprise locale.

Le centre d’éducation pour adultes, basé à Havre-Saint-Pierre, va proposer début avril une formation de 70 heures pour devenir agent de sécurité.

« Cette formation avait déjà été proposée il y a quelques années. Tout est parti de la demande d’une entreprise locale », précise Nancy Petitpas, agente de développement au service aux entreprises de la commission scolaire de la moyenne Côte-Nord. « Nous nous sommes dits que cette demande devait concerner d’autres entreprises et avons décidé de mettre en place cette formation. »

Cette formation se tiendra sur deux semaines. Pour pouvoir y participer, il faut avoir plus de 18 ans et ne pas avoir d’antécédents judiciaires. La formation dure 70 heures divisées en trois modules. Le premier module porte sur le métier d’agent de sécurité, un sur les procédures d’urgence et le dernier sur une formation au secourisme. « Afin que nous puissions lancer cette formation, il faut un nombre minimum de 15 personnes mais il n’y a pas de limite », précise Nancy Petitpas.

Dix personnes étaient déjà inscrites au moment où nous écrivons. « Nous avons un mélange de tous âges. Il y a des jeunes mais aussi des personnes plus âgées qui travaillent à mi-temps. »

Si vous souhaitez vous inscrire à la formation, il vous suffit de contacter Nancy Petitpas au (418) 538-2644 poste 3313.