Deux travailleurs étrangers et un asymptomatique dans les quatre cas

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a donné sa conférence de presse mardi 9 juin avec Dyane Benoît, directrice générale adjointe par intérim, et Richard Fachehoun, médecin conseil de la santé publique.

Dyane Benoît a tout d’abord rappelé que les points de contrôles ont été levés depuis une semaine, mais qu’il faut limiter ses déplacements pour les besoins essentiels. En ce qui concerne les gens qui reviendraient dans le secteur il leur est conseillé de faire leur épicerie avant de venir et de limiter au minimum leurs déplacements pendant les 14 premiers jours.

Elle a ensuite abordé le sujet du programme proposé par le gouvernement pour les formations pour aller travailler dans les CHSLD. Des discussions sont en cours pour voir s’il est possible de donner cette formation à Havre-Saint-Pierre et sur la Basse-Côte-Nord. « Nous pourrons vous donner plus de nouvelles la semaine prochaine.

Ils ont fait un retour sur les quatre nouveaux cas survenus en fin de semaine. « Deux cas concernent des travailleurs étrangers qui sont actuellement en isolement depuis leur arrivée comme cela est préconisé. Un autre cas concerne une personne qui a été en contact avec eux et le dernier cas est celui d’une personne asymptomatique. » C’est cette personne qui s’est rendu aux Jardins de Gallix les 4 et 5 juin. Richard Fachehoun a précisé que les cas asymptomatiques transmettent peu le virus et que les mesures étaient bien mises en place donc qu’il n’y avait pas de risques de propagation.

Il faut appeler que les travailleurs étrangers ne sont pas systématiquement testés, mais ils se doivent d’être en isolement strict pendant 14 jours.

Une décision au goût amer

Trois dirigeants du CISSS (le président-directeur général, la directrice des ressources humaines et la directrice adjointe des ressources humaines) ont reçu de la part du syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois et la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), une boîte de bonbons surs, symboles d’une décision au goût amer. Ces derniers entendent ainsi dénoncer des mesures disciplinaires prises contre 16 infirmières et infirmières auxiliaires pour avoir réalisé une courte vidéo sur leur lieu de travail pour participer à un concours lancé par une influenceuse sur Facebook.

Catherine Paquin invitait les travailleurs de la santé à lui envoyer une vidéo exprimant leur bonheur au travail, malgré le contexte difficile. Les dirigeants du CISSS leur ont remis un avis disciplinaire à leur dossier. « Les gens qui sont au boulot, qui donnent leur cœur à l’ouvrage, peut-on juste les apprécier, les remercier au lieu de les sanctionner? Elles (les infirmières) n’ont pas sacré leur camp, elles n’ont pas ridiculisé personne », précise Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ. « On a vu plein de monde faire ce genre de vidéo sans problème, des policiers, des pompiers, mais du moment que c’est des infirmières, il n’en est pas question. »

Interrogés sur la question, les dirigeants du CISSS n’ont pas tenu à communiquer sur la question en raison de certains aspects qui seraient confidentiels.

Avec Steeve Paradis