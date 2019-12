Deux jeunes entrepreneurs de retour de France

Deux Nord-Côtiers reviennent emballés de la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone, tenue en France du 18 au 22 novembre.

Tobby Gagné, de Baie-Comeau, et Jane-Anne Cormier, de Havre-Saint-Pierre, ont fait partie d’une délégation d’une soixantaine de jeunes entrepreneurs québécois ayant participé à l’événement qui a rassemblé 200 personnes dans trois villes de France, soit Strasbourg, Mulhouse et Nancy. Les participants du Québec ont été soutenus par l’Office franco-québécois pour la jeunesse.

La formule de la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs vise à apporter des solutions aux défis économiques, sociaux et environnementaux tout en valorisant l’entrepreneuriat, les femmes, les jeunes et le renforcement de leurs compétences professionnelles. Les deux premières éditions se sont déroulées à Montréal en 2017 et à Louvain-La-Neuve en Belgique en 2018.

Les vagues

Jane-Anne Cormier, présidente de l’entreprise Les vagues, de Havre-Saint-Pierre, est enchantée de son expérience.

« C’était vraiment une expérience enrichissante. J’ai énormément appris, rencontré plein de gens super intéressants avec des parcours très inspirants. C’est incroyable que des programmes que celui-là existe. Je me considère très chanceuse d’avoir pu y participer. J’étais très fière de représenter la Côte-Nord et de contribuer à faire rayonner la région à l’étranger », a mentionné Mme Cormier.

La jeune femme dit avoir eu le bonheur d’échanger avec d’autres entrepreneurs, de connaître leurs réalités et d’ouvrir ses horizons. « Je reviens au Québec la tête pleine d’idées et prête pour préparer Les vagues 2020 », a-t-elle indiqué.

Rappelons que la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone en France a été organisée par l’OFQJ, en collaboration avec LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec ainsi que le Bureau international Jeunesse de Wallonie Bruxelles, entre autres.