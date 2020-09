East Coast Pro Tour : deux équipes se partagent la tête après deux rondes

Deux duos présentent un cumulatif de moins -23, et se partagent la tête, après les deux premières rondes de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat. Ce tournoi du circuit East Coast Pro Tour s’est officiellement amorcé aujourd’hui (3 septembre) au Club de golf Ste-Marguerite. Et dans cette double égalité, on ne retrouve (malheureusement) pas le pro local, Jean-Pierre Morin et son partenaire.

Champion de l’édition 2019 en compagnie alors de Dave Lévesque, Keven Fortin-Simard est en bonne posture pour répéter son exploit. Lui et son coéquipier de cette année, Max Gilbert, ont ramené des cartes de pointage de 61 et de 60 pour les deux dix-huit trous disputés jeudi. Vaita Guillaume et James Collin Davis les ont imités.

Quant à Jean-Pierre Morin et Marc-Étienne Bussières, ils auront à réaliser un scénario digne d’Hollywood s’ils veulent s’emparer des grands honneurs comme ils l’avaient fait en 2018 lors de l’étape septilienne du Circuit Canada Pro Tour. Les deux joueurs accusent six coups de retard. En 2018, le duo avait comblé un écart de cinq coups pour triompher au 54e et dernier trou de l’Invitation RBC.

La troisième et dernière ronde de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat sera joué vendredi matin (4 septembre), dès 8h, en formule Deux balles, meilleure balle. La population peut assister à la compétition sur place en suivant les joueurs et joueuses dans le respect de la distanciation physique et de l’éthique du golf.

Classement Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat (après deux rondes)

T1 – Max Gilbert/Keven Fortin-Simard (R1 : 61 + R2 : 60) 121 (-23)

T1 – Vaita Guillaume/James Collin Davis (R1 : 61 + R2 : 60) 121 (-23)

T3 – Sonny Michaud/Pierre-Alexandre Bédard (R1 : 60 + R2 : 64) 124 (-20)

T3 – Billy Houle/Francis Berthiaume (R1 : 61 + R2 : 63) 124 (-20)

T5 – Yann Béland/Peter Dalahanis (R1 : 61 + R2 : 66) 127 (-17)

T5 – Jean-Pierre Morin/Marc-Étienne Bussières (R1 : 62 + R2 : 65) 127 (-17)

T7 – Caroline Ciot/Valérie Tanguay (R1 : 63 + R2 : 66) 129 (-15)

T7 – Jean Laforce/Carl Desjardins (R1 : 63 + R2 : 66) 129 (-15)

9 – Philippe Gariépy/Yannick Bibeau (R1 : 67 + R2 : 68) 135 (-9)

10 – Lucas Greco/Massimo Gagnon-Roch (R1 : 67 + R2 : 71) 138 (-6)

Ronde 1 : formule Mulligan

Ronde 2 : formule Coogan