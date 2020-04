Deux employés de Rio Tinto IOC ont contracté la COVID-19

L’angoisse est présente parmi plusieurs employés de Rio Tinto IOC à Sept-Îles parce que deux employés de l’entreprise ont eu confirmation qu’ils étaient atteint de la COVID-19.

Dany Maltais, représentant syndical pour les métallos de l’IOC, confirme que le syndicat et l’entreprise travaillent présentement à l’application des meilleures mesures d’hygiène pour protéger la santé des travailleurs.

Toujours selon M. Maltais, il y a plusieurs de ses membres qui sont inquiets par rapport à la situation. Il rappelle qu’il faut simplement une personne qui ne respecte pas les mesures de distanciation sociales pour que la maladie se propage.

Claudine Gagnon, directrice des relations corporatives pour Rio Tinto IOC a commenté la situation en affirmant : « notre première priorité est et demeure la santé et la sécurité de nos employés. Rio Tinto et IOC continuent de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de nos employés et de nos partenaires. Nous suivons toutes les directives des gouvernements du Québec et du Canada – incluant la distanciation sociale et bien plus. »