Deux décès par arme à feu à Fermont

Crédit photo : Sûreté du Québec

Un homme de 65 ans et une femme de 42 ans sont décédés à Fermont vendredi matin, vraisemblablement par arme à feu. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) est en route vers la localité minière, car les décès sont survenus durant une intervention de la Sûreté du Québec (SQ).

Dans un communiqué, le BEI fait la chronologie des événements selon ce qui lui a été rapporté. Ainsi, vers 5 h, un appel est logé au service 911 par une personne qui se dit criblée de balles et qui soutient avoir peu de temps à vivre. Deux policiers de la SQ se rendent sur les lieux.

Une fois sur place, un homme à l’intérieur leur dit de défoncer la porte, ce qu’ils font. Une fois à l’intérieur, ils disent apercevoir une personne assise et au même moment, un coup de feu retentit. Les policiers ressortent alors de la résidence et la SQ établit un périmètre de sécurité. Quand ils retournent à l’intérieur, vers 9 h 30, ils découvrent les corps inertes de l’homme et de la femme.

Six enquêteurs du BEI ont été dépêchés sur les lieux pour mener leur investigation. Ils seront assistés par un technicien en identité judiciaire du Service de police de la Ville de Québec, qui agit comme corps de police de soutien dans cette enquête.