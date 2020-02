Deux arrestation en lien avec du trafic de cocaïne

L’escouade des drogues de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam ont procédé à l’arrestation de deux individus le 20 février en lien avec des infractions de trafic et de possession en vue de trafic de cocaïne.

Un des individus arrêtés lors de l’opération anti-drogue est un résident de la communauté de Uashat. Les deux personnes ont été libérées et comparaitront prochainement. L’opération a permis de saisir une trentaine de sachets de cocaïne et plus de 3 000$.