Destination Sept-Îles Nakauinanu remporte un prestigieux prix

Destination Sept-Îles Nakauinanu s’est vue remettre le prestigieux Cruise Insight Award, prix qu’elle décroche pour la première fois de son histoire. Encore plus intéressant, c’est le Cruising Insight Magazine qui a soumis la candidature septilienne.

Cette récompense lui est attribuée pour l’excellence de son partenariat avec les acteurs de son milieu, notamment avec la communauté innue.

Sept-Îles est sortie gagnante avec six autres destinations de renom : la Lituanie, la Jamaïque, le Japon, la République de Malte, l’Islande et la Russie.

Les gagnants des Cruise Insight Awards sont déterminés par des professionnels de l’industrie des croisières. Ils ont été soigneusement désignés par le vice-président de la division «opérations terrestres» du groupe Holland America, M. Bruce Krumrine.

«L’escale (Sept-Îles) s’est distinguée par le partenariat unique, durable et novateur établi entre ses trois principaux partenaires, soit la Ville de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles et le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, incluant également Tourisme Côte-Nord Duplessis, Tourisme Sept-Îles et la Société de développement économique de Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM)», mentionne Marie-Ève Duguay, chef d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, fière de cette belle reconnaissance reçue lundi soir à Miami.