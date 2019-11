Destination Sept-Îles Nakauinanu a une nouvelle présidente

La Septilienne Mirka Boudreau portera un chapeau de plus. Elle a été nommée présidente du conseil d’administration de Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN) à la suite de l’assemblée générale annuelle du 4 novembre.

La tête dirigeante d’Int-Elle Corporation et également membre du conseil d’administration du Port de Sept-Îles compte mettre ses compétences à contribution dans la croissance de l’escale.

« Fille de pêcheur et ayant baigné toute mon enfance dans l’industrie maritime, je suis extrêmement fière de me joindre à l’équipe de DSIN et touchée de la confiance de l’équipe envers ma candidature. Je souhaite mettre à profit ma capacité à mettre en place des stratégies créatives afin d’exploiter au maximum le potentiel de notre escale septilienne et ainsi, participer au sentiment de fierté pour nos différents partenaires clés et notre population face aux accomplissements de l’équipe de DSIN », mentionne la femme originaire de Rivière-au-Tonnerre, qui faisait partie des finalistes du 19e concours Prix Femmes d’affaires du Québec tenu le 5 novembre.

Mme Boudreau n’est pas la seule nouvelle venue au sein du conseil d’administration de Destination Sept-Îles Nakauinanu. Conseiller à ITUM, M. Normand Ambroise remplacera M. Mathieu Mckenzie. M. Ambroise, diplômé en gestion des organisations et en droit civil à l’Université d’Ottawa, assure notamment les dossiers du tourisme, de la culture et du patrimoine au conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam.

Le conseil d’administration 2019-2020 est complété par M. Réjean Porlier (maire de Sept-Îles) comme vice-président, M. Jean-Pierre Maltais (représentant du Port de Sept-Îles) à titre de secrétaire ainsi que M. Serge McKenzie (représentant de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-Utenam), Mme Marie-Ève Cyr (directrice de Tourisme Sept-Îles – représentante de la Ville de Sept-Îles) et M. Mario Leblanc (directeur de Tourisme Côte-Nord), tous trois comme administrateurs.

DSIN salue le dévouement et la passion investis dans le développement des croisières internationales par la présidente sortante, Mme Manon Langlois. « Faisant preuve d’un leadership exceptionnel, Mme Langlois a fièrement représenté DSIN durant près de dix ans, en menant de front des dossiers majeurs dans la progression de l’escale et en participant à la réalisation de nombreux projets structurants pour les deux communautés de Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam », souligne l’organisme.